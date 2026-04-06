Emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasında platformun çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan ve aynı iş yerinden emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başladığı öğrenilen Tamer Aydoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçede faaliyet gösteren bir demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı. İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Aydoğdu (49), Resul Kardaş (54) ve Şah İsmail Mayda (44), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tarık Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emekli olmuş ama çalışmaya devam etmişti

Evli ve iki çocuk babası olan Tamer Aydoğdu’nun, kazanın yaşandığı firmadan emekli olduğu ancak bir süre sonra aynı iş yerinde yeniden çalışmaya başladığı öğrenildi. Aydoğdu için Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Cami’de cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının katıldığı cenazede, kılınan namazın ardından Aydoğdu’nun cenazesi gözyaşları arasında Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ayrıca, Aydoğdu’nun cenaze namazı sırasında kazada hayatını kaybeden diğer mesai arkadaşları Resul Kardaş (54) ve Şah İsmail Mayda (44) için de helallik alınarak gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öte yandan, Kardaş’ın cenazesi Kandıra ilçesi Karaaliler Camisi’nde kılınan namazın ardından Karaaliler Mezarlığı’nda, Mayda’nın cenazesi ise Gebze ilçesinde kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3 şüpheli adliyede

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bölüm müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile mühendis oldukları belirtilen M.G., Ç.Ş. ve H.G.’nin Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.