Emekli personellere teşekkür plaketi

Silivri Belediyesi'nden emekliliğe ayrılan 3 personele, Başkan Volkan Yılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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  • 02.07.2022 18:40
  • Güncelleme: 02.07.2022 18:40
Emekli personellere teşekkür plaketi
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Emekliliğe ayrılan personelleri makamında kabul eden Başkan Volkan Yılmaz, “Belediyeler bir kente hizmet veren en önemli kurumlardan bir tanesi. O kentteki vatandaşların huzurlu, mutlu ve daha rahat yaşayabilmesi için çalışır. Bu nedenle Belediye çalışanları önemli. Sizlere, ilçemize sunduğunuz hizmetler için teşekkür ediyor; emeklilik hayatınızda eşinizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte güzelce vakit geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Rıdvan Çiloğlu, Orhan Karakuş ve Bedrettin Türker'e hizmetlerinden dolayı birer teşekkür plaketi takdim etti.

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Emekli personellere teşekkür plaketi

Emekli personellere teşekkür plaketi

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