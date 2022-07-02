Emekli personellere teşekkür plaketi

Emekliliğe ayrılan personelleri makamında kabul eden Başkan Volkan Yılmaz, “Belediyeler bir kente hizmet veren en önemli kurumlardan bir tanesi. O kentteki vatandaşların huzurlu, mutlu ve daha rahat yaşayabilmesi için çalışır. Bu nedenle Belediye çalışanları önemli. Sizlere, ilçemize sunduğunuz hizmetler için teşekkür ediyor; emeklilik hayatınızda eşinizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte güzelce vakit geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Rıdvan Çiloğlu, Orhan Karakuş ve Bedrettin Türker'e hizmetlerinden dolayı birer teşekkür plaketi takdim etti.