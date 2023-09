Emekli profesör, elektronik eşya tamircisi oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, emekli Profesör İsmail Çakır elektronik eşya tamircisi oldu.

Akülü araçlardan ısıtma ve soğutma sistemlerinin hafıza kartlarına kadar pek çok eşyayı tamir eden Çakır, insanlara hizmet etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Burhaniye’de, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Yugoslavya Belgrat’ta mastır yapan İsmail Çakır, 1996 yılında gittiği Amerika da New York Üniversitesini bitirirken, profesör unvanını aldı. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşen 65 yaşındaki Çakır, pandemiden sonra memleketi olan Burhaniye’ye yerleşti. 4 Çocuk babası Çakır, Atatürk Caddesinde açtığı mütevazi dükkanında elektronik eşya tamiri yapıyor. Akülü araçlardan ısıtma ve soğutma sistemlerinin hafıza kartlarına kadar pek çok elektrikli eşyayı tamir eden Çakır, insanlara hizmet etmeyi sevdiğini söyledi. İnsanları çok sevdiğini anlatan İsmail Çakır, “ 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini bitirdim. Yugoslavya Belgrat’ta mastırımı yaptım. 1996 yılında Amerika’ya gittim. Amerika’da New York Üniversitesini bitirdim. Profesörlüğümü aldım. 3 seri kitap yazdım. En son yazdığım kitap Endüstriyel Elektronik idi. İnsanoğluna faydalı olabilmek için Rabbim bana bu güzel mesleği verdiği için duacıyım. Şu an ben insanlık için insanoğluna kendimi adadım. Tamir dediğimiz zaman beyin tamiri dediğimiz zaman benim için hiç önemli değil. Tek bir insanoğlunun beynini tamir edemedim. Arabaymış, motosikletmiş, sakat arabasıymış yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. İstanbul’da oturuyordum. Pandemiden dolayı memleketim Burhaniye’ye döndüm. Şu an Burhaniye’de halkıma hizmet etmek beni mutlu ediyor. Ben keşke diyorum daha önce memleketime gelseydim. Memleketime daha faydalı olmak isterdim. Nasip böyleymiş. Daha yolun başındayız. Yapılacak daha çok güzel işlerimiz var. Elektronik çağı gün geçtikçe hep yenilik isteyen bir meslek dalıdır. Biz de kendimizi yenilemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mutluyum. İnsanları mutlu etmek bana haz veriyor. O insan mutlu olduğu zaman ben o insandan daha mutlu oluyorum. Çünkü, onlar benim canlarım. Onlar benim dostlarım” dedi.