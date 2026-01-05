Emekli ve Memur Zammı Netleşti

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin 2026 yılı başında alacağı maaş artış oranları kesinlik kazandı.

Zam Oranları TÜİK Verileriyle Belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından, memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak artış oranları belli oldu. Buna göre; memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 18,60 oranında artırılacak.

SGK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 12,19 Artış

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 12,19 oranında zam uygulanacak. Söz konusu artışlar, 2026 yılının ilk maaş döneminden itibaren geçerli olacak.

Açıklanan oranlarla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gelirinde artış sağlanırken, zamlı maaşların Ocak ayı itibarıyla hesaplara yansıması bekleniyor.