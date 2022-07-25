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Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu.

Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, “5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir” denildi.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında; Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı gerçekleştirildi.

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Toplam fark ödemesi tutarı ise 6 milyar 447 milyon 227 bin 858,02 TL oldu.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanıldığı belirtildi.

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