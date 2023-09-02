Emekliliğinin ikinci gününde vefat eden Tuğamiral Akçay toprağa verildi

Emekliliğinin ikinci gününde Ankara’da vefat eden Tuğamiral Burak Akçay düzenlen cenaze töreninin ardından Kocaeli’de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu aileye taziyelerini iletti.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı Yunanistan-Kıbrıs ve Denizcilik-Havacılık eski Daire Başkanı Tuğamiral Burak Akçay emekliliğe sevk edildi. 30 Ağustos’ta emekli olan ve rahatsızlanan Tuğamiral Akçay, Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Akçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Akçay’ın cenazesi yakınları tarafından memleketi Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Maşukiye Merkez Caminde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Adnan Özbal, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, askeri yetkililer, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri Akçay’ın ailesine taziyelerini sundu.

Evli ve bir çocuk babası Tuğamiral Burak Akçay’ın, annesi yürümekte zorluk çekti. Akçay’ın kızı babasının tabutunun üzerine kapanarak göz yaşı döktü. Kılınan cenaze namazının Akçay’ın naaşı top arabasına alındı. Askerlerin saygı nöbeti eşliğinde Akçay’ın cenazesi çıkartıldı. Törenin ardından Akçay’ın naaşı Maşukiye Merkez Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, Akçay’ın crohn hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.