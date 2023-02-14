Emet Belediyesi'nden Hatay'da bin 500 kişiye sıcak yemek

Emet Belediyesi, Babuk Bey Aşevi ile birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Ceylanlı köyünde günde bin 500 kişiye üç öğün sıcak yemek veriyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye ve Babuk Bey Aşevi ile birlikte koordine edilen ekibin Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Ceylanlı köyünde halkın destekleriyle bin 500 kişiye üç öğün sıcak yemek vermeye devam ettiklerini söyleyerek, katkıda bulunanlara ve sebep olanlara teşekkür etti.