Emet Belediyesinin arama kurtarma ekibinde görev değişimi

Emet Belediyesince deprem bölgesine gönderilen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları destek ekibinde görev değişimi gerçekleştirecek.

Emet Belediyesi deprem bölgesine yardım malzemeleri erzak desteği yanında arama kurtarma çalışmalarına da desteğini sürdürürken, yeni bir ekip arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek için Hatay’a hareket etti. Giden ekip bölgede görev yapan ekiplerle görev değişimi yapacak. Ayrıca bölgeye operatörü ile birlikte kepçede gönderiliyor.