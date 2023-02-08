Emet deprem bölgesine yardım için tek yürek oldu

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Kütahya’nın Emet ilçesinde başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Emet Belediyesi başta olmak üzere, Emet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emet Kızılay, Emet İnsani Yardım Vakfı, Emet Gençlik Derneği, köy muhtarları vasıtasıyla deprem bölgesinde en çok lazım olacak malzemeler toplandı.

Emet Belediyesi Toplantı Salonunda yardım toplama merkezi kurulurken, gece geç saatlere kadar merkezden ve köylerden gelen yardımlar kaydedilip, ayırma ve istifleme çalışmaları yapıldı.

Yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen geç saatlere kadar belediye toplama merkezine vatandaşlarca malzemeler getirildi. Başta battaniye ve ısıtıcı olmak üzere giyim malzemeleri, hazır gıdalar, şapka, bere, eldiven ve benzeri eşyalar toplandı. Yardım merkezindeki çalışmaları Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koordine etti. İlk etapta 2 tır yardım malzemesi, ayrıca Kızılay tarafından da ayrı bir araç deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, deprem bölgesine yardımda bulunan tüm merkez ve köylerdeki vatandaşlara, sahada aktif görev alan ilçedeki oda, STK ve yardım kuruluşları, belediye personellerine teşekkür ederek,“ Depremle birlikte devletimiz, hükümetimiz tüm imkanları ile bölgelerdeydi. Bizlerde burada dua etmenin yanında neler yapabileceğimizi hep birlikte gördük. Bir olduk birlik olduk. İlk yardımlar, personel ve malzeme destekleri bugün gitti. Herkesten Allah razı olsun. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kampanyamız devam edecek. Vatandaşlarımız belediyemiz yardım merkezine yardımlarını getirebilirler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

“Emet Bor İşletmesi arama kurtarma ekipleri de bölgede”

Emet Bor İşletmesi arama kurtarma ekipleri, itfaiye, mekanik bakımcılar, elektrikçiler ve gıda erzak malzemeleri ile Kahramanmaraş Pazarcık ve Nurdağı ilçelerine gönderildiler.