Emet'ten deprem bölgesine kavurma ve ekmek gönderilecek

Kütahya’nın Emet Belediyesi öncülüğünde başlatılan canlı hayvan, et ve ekmek kampanyası çerçevesinde toplanan etlerden yapılan kavurma ve ekmek deprem bölgesine gönderilecek.

İlçe halkını canlı hayvan, et ve ekmek kampanyasına destek olmaya çağıran Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Gün birlik ve beraberlik günü. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için başlattığımız canlı hayvan, et ve ekmek kampanyası çerçevesinde hayırsever vatandaşlarımız tarafından getirilen etler ile canlı hayvanların kesilmesi suretiyle elde edilen etler vatandaşlarında destekleriyle kuşbaşı olarak doğranmaktadır. Doğranan etler Emet Bor İşletme Müdürlüğü yemekhanesinde, Babukbey Aşevi’nde ve ilçedeki yemek firmalarında kavurma yapılarak paketlenmektedir. Kampanyaya halkımızdan yoğun katılım var. İlçe halkımız seferber olmuş durumda. En son İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de kampanyamıza katkıda bulundu. Bağışlar Pazar akşamına kadar devam edecektir. Kampanyaya katkıda bulunan emniyet mensuplarımıza, kurum, kuruluşlar ve hayırsever ilçe halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.