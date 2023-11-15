Emine Erdoğan: 'Filistin ve İsrail için iki devletli bir çözüm diliyoruz'

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi’nin kapanışında konuşan Emine Erdoğan, “Filistinlilerin ve İsraillilerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm diliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da birçok ülke liderinin eşlerinin katılımı ile “Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi” düzenlendi. Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Emine Erdoğan, Filistin ve İsrail arasındaki sorunun ortadan kalkması için iki devletli bir çözüm dilediklerini söyledi.

“Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyuyoruz”

Emine Erdoğan, “Bu tarihi buluşmanın Filistin ve bölgemizdeki barış ve huzurun tesisi için bir vesile olmasını diliyorum. Zirvenin bir sonucu olarak bugün İstanbul’dan tüm dünyaya şu ortak çağrıyı yapıyoruz. Bizler, dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak Gazze’deki insani krize uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bilhassa çocuklar, kadınlar, hastalar ve engelliler olmak üzere sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılması, kalıcı ve adil bir barışın tesisi, uluslararası kamuoyunun insanlığa karşı suç sayılabilecek bu saldırılar karşısında harekete geçmesini sağlamak amacıyla 15 Kasım 2023’te İstanbul’da bir araya geldik. Bizler, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyuyoruz. Gazze’ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin sivillerin temel ihtiyaçlara erişimine engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayri insani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğini işaret ediyoruz” dedi.

“İki devletli bir çözüm diliyoruz”

Erdoğan sözlerini, “Filistinlilerin ve İsraillilerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm diliyoruz. Bu çerçevede bizler, devlet hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya Gazze’de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekün harekete geçilmesi, Gazze’de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi ve Gazze’deki sivillere engelsiz, yeterli ve güvenli insani yardım temininin sağlanması, mevcut çatışma koşullarında yerinden edilmenin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki ciddi etkisini vurgulayarak, Filistinli sivil nüfusun zorla yer değiştirmesine yönelik her türlü değişimin kesin bir şekilde reddedilmesi, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz. Her vicdan sahibi insanı bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum” ifadeleri ile sonlandırdı.

Basın toplantısının ardından konuklar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından zirve çerçevesinde düzenlenen “Gazze: Direnen İnsanlık” isimli sergiyi gezdi.

Zirveye 14 ülkeden lider eşleri ve temsilciler katıldı

“Filistin İçin Tek Yürek Zirve”sine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın eşi Marieme Faye Sall, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso’nun eşi Antoinette Sassou N’Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu’un eşi Rebeka Sultana, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic’in eşi Sabina Komsic, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf’un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nın eşi eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan’ın eşi Şeyha Al Yazia Bint Saif Bin Muhammed Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı diplomat Chinar Rustamova katıldı. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores de toplantıya video mesaj gönderdi.