Emine Erdoğan: 'Hedeflerimize ulaşmaktan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz'

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı’na ilişkin, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak, bugüne kadarki hedeflerimize ulaşmaktan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz, Dünyanın yükünü hafifleten her adımın, farkındalıkla başlayacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen "BM Sıfır Atık Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak, bugüne kadarki hedeflerimize ulaşmaktan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın yükünü hafifleten her adımın, farkındalıkla başlayacağına inanıyoruz. Bu ortak davaya emek veren tüm kurul üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, Emine Erdoğan’ın toplantıdaki konuşmasından kesitlerin olduğu bir video da yer aldı.