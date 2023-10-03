Emine Erdoğan: 'Koruyucu ailelik konusunda ön yargı bariyerlerini aşarak büyük yol katettik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu ailelerden yegane beklentilerinin, sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde çocuklara huzurlu bir yuva sunmaları olduğunu belirterek, koruyucu ailelik konusunda ön yargı bariyerlerini aşarak büyük yol kat edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ’Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı’nda vali eşleri ve koruyucu aileleri ağırladı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, davetlilere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Asırlarca merhametle mayalanmış bir medeniyetin varisleri olarak, 2012’de başlattığımız ’Gönül Elçileri’ hareketini, el birliğiyle geleceğe taşımak için bir aradayız" diyen Emine Erdoğan, Türkiye’nin dallarının bütün dünyaya uzanan dayanışma geleneğine dikkati çekerek, hayırseverliğin, zamanını ve emeğini hayır işlerine adamanın önemine vurgu yaptı.

"Koruyucu ailelik konusunda ön yargı bariyerlerini aşarak, büyük yol katettik"

Çocukların ve yaşlıların gönlüne girmenin, hayat yolculuğunda varılabilecek en yüce makam olduğu ifade eden Emine Erdoğan, 11 yıl önce, ’Gönül Elçileri’ hareketini başlattıklarını, kadınların güçlenmesi, yaşlıların kaliteli ömür sürmesi ve engelli bireylerin hayallerine ulaşmasının önündeki engelleri bertaraf etmek için projeler geliştirdiklerini hatırlattı.

Özellikle koruyucu ailelik konusunda ön yargı bariyerlerinin aşılmasıyla büyük yol katedildiğini söyleyen Emine Erdoğan, bu konuda yapılan çalışmalarla kamuoyunda önemli bir farkındalık oluştuğunu belirterek, tüm vali eşlerinin, ’Gönül Elçileri’ unvanıyla yaptıkları yüz yüze görüşmeler ve teşviklerle koruyucu aile başvurularında dikkat çekici artışlara ulaştıklarını belirti.

Emine Erdoğan, mevzuatın yeniden yapılandırılmasıyla, ’akraba ve yakın çevre’, ’süreli’, ’geçici’ ve ’uzmanlaşmış koruyucu aile modeli’ olmak üzere 4 farklı model oluşturulduğunu dile getirdi.

"Devletimiz, koruyucu ailelere önemli ölçüde destek vermeye devam etmektedir"

Emine Erdoğan, 2002’de 500 koruyucu ailenin yanında 515 çocuk barınırken, bugün, bin 51’i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğu, 7 bin 817 koruyucu aileye emanet etmenin huzurunu yaşadıklarını söyleyerek, bu süreçte, koruyucu aile olmak isteyenlerin maddi kaygılar nedeniyle gönüllü olmaktan çekindiğini söyledi.

"Bir kez daha hatırlatmak isterim, koruyucu ailelerden yegane beklentimiz, sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde yavrularımıza huzurlu bir yuva sunmalarıdır" cümlelerine yer veren Emine Erdoğan, "Devletimiz, koruyucu ailelere, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının görülmesinde önemli ölçüde destek vermeye devam etmektedir. Yavrularımıza kol kanat geren ailelerimize verilen çok yönlü destek, engelli evlatlarımız için yüzde 50 oranında artırılmaktadır" diye konuştu.

"Dayanışma geleneğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz

Sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerde bir kişinin sosyal güvenlik priminin devlet tarafından karşılandığını aktaran Emine Erdoğan, "Son 21 yılda sosyal yardımları 4 katına ulaştıran devletimiz, kendisine emanet edilen çocuklarımıza da ömür boyu sahip çıkmaya devam edecek güçte ve kararlılıktadır. Türkiye Yüzyılı’nda kalpleri yeşertecek ’Gönül Elçileri’ projemize yeni bir soluk getirerek, dayanışma geleneğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla vali eşlerimizin, yavrularımızın yararı başta olmak üzere her alanda gönüllü faaliyetlere ivme kazandırmalarını çok ama çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 2021’de 30 Mart gününü ’Koruyucu Aile Günü’ ilan ettiklerini hatırlatarak, "Evlatlarımızdan asıl beklentimiz, mutlu ve huzurlu bireyler, kendileriyle barışık, vatanlarını seven insanlar olarak hayata atılmalarıdır. En büyük başarının, anlamlı bir hayat yaşamak olduğunu düşünüyorum. Sizlerin şahsınızda, Gönül Elçilerimize ve emeği geçenlere, evlatlarımızın sıcak yuvalara yerleştirilmesi sürecindeki katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"53 bebeğimizin 45’i DNA eşleşmesi neticesinde yuvalarına döndü"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde asrın felaketinin ’asrın dayanışma hareketi’ne dönüştüğünü kaydeden Emine Erdoğan, "Milletçe el ele verdiğimizde, birbirimizin derdine şifa aradığımızda, her güçlüğün üstesinden gelebileceğimizi, bir kez daha gördük" dedi.

Depremin ardından refakatsiz bebeklerin, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara ve İstanbul’a getirildiğini, gelen çocukları hastanede ziyaret ederek, bakım süreçlerini bizzat takip ettiğini söyleyen Emine Erdoğan, "Tedavisi tamamlanan 0-1 yaş aralığındaki 53 bebeğimizin 45’i DNA eşleşmesi neticesinde, yuvalarına döndüler. Bir bebeğimiz evlat edinildi, iki bebeğimiz koruyucu aile yanında şefkatle sarmalandı. İzleyen dönemde Başkente nakledilen evlatlarımızla birlikte 25 bebeğimiz, halen Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruyucu ailelerini bekliyorlar" diye konuştu.

Yeni katılan Gönül Elçileri’nin afetzede çocukları ziyaret edip, koruyucu ailelerle buluşturarak faaliyetlerine başlayabileceklerini belirten Emine Erdoğan, "Her birinizin, hayata geçireceğiniz çalışmalarla, projeyi daha ileriye taşıyacağınıza inanıyor ve hayırseverliğinizi şimdiden tebrik ediyorum. Valilerimizin görev yerlerini, gönüllü çalışmalarınız için büyük potansiyel içeren bir alan olarak görmenizi temenni ediyorum" sözlerini sarf etti.

Emine Erdoğan, başkalarının iyiliğine adanmış bir ömrün, insanın kendisine verebileceği en büyük armağan olduğuna dikkati çekerek, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde afet bölgesinden 11 vali eşinin katılımıyla ’Hatay Çocuk Evleri Siteleri’nin temelinin atılmasını planladıklarını açıkladı.

Emine Erdoğan, halen birçok kurum gibi afet bölgesindeki çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ’Gönül Elçileri’ projesine emek verenlere şükranlarını sundu.

Koruma altındaki çocukların eserleri sergilendi

Program öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Sergisi’ni gezen Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ürünler atık malzemelerden yapıldı

Türkiye’nin tüm illerinden çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, ihtisaslaştırılmış çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı sergideki ürünlerin çoğunluğunun atık malzemelerin geri dönüşümünden yapıldığı öğrenildi. Gönül Elçileri projesine ilişkin tanıtım filminin de gösterildiği programda, sanatçı Ayla Çelik de mini bir konser verdi.