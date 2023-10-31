Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları her düzeyde güçlendirmek amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuruldu'

Her yıl farklı kentte kutlanan ‘Dünya Şehirler Günü’ bu yıl ilk kez bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde Üsküdar’da düzenlendi. ‘Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı’ temasıyla düzenlenecek 2023 ‘Dünya Şehirler Günü’ programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları her düzeyde güçlendirmek amacıyla bir Sıfır Atık Vakfı kuruldu. Vakıf, yerelde atıksız yaşam biçimini yerleştirmeyi, uluslararası boyutta da uygulamanın teşvikini sağlamayı hedefliyor" dedi.

BM-Habitat tarafından her yıl farklı kentte kutlanan, kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek ve şehirlerin önemine dikkati çekmek amacıyla ilan edilen ‘Dünya Şehirler Günü’ bu yıl ilk kez bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde Üsküdar’da bir otelde düzenlendi. ‘Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı’ temasıyla düzenlenecek 2023 ‘Dünya Şehirler Günü’ programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Etkinlik çerçevesinde, şehirlerin sıfır atık girişimleri aracılığıyla ekonomik potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceği ve döngüsel ekonomiye nasıl katkıda bulunabileceği de konuşuldu. Emine Erdoğan ve Bakan Mehmet Özhaseki’ye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Öte yandan, sıfır atık girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulunulan programa Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve dünya ülkelerinden birçok kişi katıldı.

"Filistin’de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor"

İsrail-Filistin çatışmasına değinerek sözlerine başlayan Emine Erdoğan, "7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki insanlık olarak çok karanlık günlerden geçiyoruz. Masum insanlara yönelik günlerdir aralıksız devam eden saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor. Kadın, çocuk, genç, Müslüman, gayrimüslim ayırt etmeksizin, hak hukuk gözetmeksizin, dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Filistin’de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bu günlerde barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç ihtiyacımız olmadığı kadar şu anda ihtiyacımız var. Bu zulmün bir an önce sona ermesini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını yürekten diliyorum" dedi.

"6 sene önce başlattığımız Sıfır Atık Projesi bizim için bu potansiyelin açık bir ispatı oldu"

Sıfır Atık Projesi için vakıf kurulduğunu söyleyen Erdoğan, "6 sene önce başlattığımız Sıfır Atık Projesi bizim için bu potansiyelin açık bir ispatı oldu. Geldiğimiz noktada ülkemizde edindiğimiz kazanımların sınırları aşarak küresel bir hareketi doğurduğuna şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ile ilk imzalarını attığımız küresel sıfır iyi niyet beyanı onlarca devlet başkan eşi, bakan ve uluslararası atık temsilcisinin parçası olduğu bir hayal ortaklığına dönüştü. Bugün artık bir web sitesi üzerinden herkesin imzacı olabildiği beyan 59 farklı ülkeden binlerce insanın desteğini aldı. Karar neticesinde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün dünyamızı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için ortaya konan tüm çabaların bir nişanesi olduğuna inanıyorum. Dünyadaki ilham verici sıfır atık hikayelerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Küresel Sıfır Atık Ödülleri tertip edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki 1 seneyi sıfır atık yılı ilan etmek için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları her düzeyde güçlendirmek amacıyla bir Sıfır Atık Vakfı kuruldu. Vakıf, yerelde atkısız yaşam biçimini yerleştirmeyi, uluslararası boyutta da uygulamanın teşvikini sağlamayı hedefliyor" diye konuştu.

"Herkes için sürdürülebilir kentsel gelecek inşa etmek için her şeyden önce adil bir finansman sistemi kurmak mecburiyetindeyiz"

Sözlerine devam eden Emine Erdoğan, "İklim kriziyle mücadelede her fırsatta dile getirdiğim bir husus var. Bu sorunun ortaya çıkmasında payı olmamasına rağmen sonuçlarından orantısız etkilenen ülkeler ne yazık ki çoğunlukta. Şehirlerini ve yaşam biçimini sürdürülebilir bir şekilde dönüştürmek için yeterli tecrübesi ve finansmanı bulunmayan ülkeler üzerinde hepimizin sorumluluğu var. Herkes için sürdürülebilir kentsel gelecek inşa etmek için her şeyden önce adil bir finansman sistemi kurmak mecburiyetindeyiz. Bu düşünceyle sıfır atık danışma kurulu öncülüğünde uygulamayı hayata geçirmek isteyen ülkelere katkı sağlamak üzere küresel bir sıfır atık fonu kurulması için gerekli girişimleri başlatacağız. Danışma kurulumuzun 3 senelik görevi süresi boyunca atık yönetimi konusunda önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. 26 Temmuz’da çevrimiçi tanışma buluşmasında gerçekleştirdiğimiz kurulun ilk resmi toplantısını yarın, 1 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.