Emine Erdoğan: 'Siirt'te gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık, unutmuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Siirtliler Vakfı himayesinde gerçekleştirilen ‘Siirtlilerle Buluşma’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda yapılan programa Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Siirt Vakfı Kadın Kolları Başkanı Selma Altınok ve Siirtliler katıldı.

Siirtli hemşehrilerine seslenen Erdoğan, "O, bizim sarp dağların başına konmuş bembeyaz karları, kırmızıya bürünmüş nar bahçeleri ve yemyeşil fıstık ağaçlarıyla, gören herkesi, hayran bırakan veleyemizdir. Hepimizin ortak sevdası ve gururudur. Her kültürün, inancın ve dilin, kendini evinde hissettiği bir ana kucağıdır. Tenceremizden Siirt yemeklerinin kokusu yükselir, babamın diline bir Siirt türküsü dolanır, Siirt’in zarafeti annemin ellerinde şekillenir, nakış olurdu. Annem ve babam, geleneklerimizin yaşatılması ve biz çocuklarına öğretilmesinde hep çok hassas davrandılar. Ailemin Siirt’e yaptığı sık ziyaretler çocukluğumun en güzel anılarıdır. Misafirperverliğin, ikram kültürünün, komşuluk ilişkilerinin en nadide örneklerini bu ziyaretlerde tecrübe ettim. Dayanışmanın dertleri küçültüp, sevinçleri büyüttüğünü Siirt’in munis insanlarında gördüm. Bir Siirt kızı olmaktan hayatım boyunca hep çok gurur duydum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yürüttüğüm tüm projelerin temelini çocukluğumda öğrendiğim bu değerler oluşturuyor" dedi.

Anadolu’nun binlerce yıllık dokuma kültürünün de üzerinde durulması gereken bir değer olduğunu belirten Erdoğan, "Biz de dokuma kültürünü korumak, geliştirmek ve kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla 2021’de Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ni başlattık. Bu kapsamda, şal şepiki hem kayıt altına aldık hem de uluslararası tanıtımını yaptık. Dünyada el işlerine, zanaat ürünlerine olan ilgi ve talep günbegün artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, 2006’da yaklaşık 7 milyon kişi el sanatları satın alırken, bu sayı 2020’de 25 milyona yükselmiş. Sizler de şal şepiki, modern tasarımlarla buluşturabilir, yeni kullanım alanları bulabilir ve Siirt’ten bir dünya markası doğmasını sağlayabilirsiniz. İnanıyorum ki Türkiye Dokuma Atlası ile başlattığımız girişimi ileri taşıyacak olan sizlersiniz" diye konuştu.

Siirt’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatındaki önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, "Siirt, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsanız, Siirt’te okuduğu bir şiir yüzünden yargılanmıştı ama sizler onu Siirt’ten Meclise taşıdınız. Gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık, unutmuyoruz. Bizler, iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirinin yanında durmaktan hiç vazgeçmeyen büyük bir aileyiz. Yol arkadaşıyız. Allah’a hamdolsun ki aramızdaki muhabbet hep arttı, hiç eksilmedi. O yüzden, sizlerle bir araya geldiğim her buluşmanın benim kalbimde apayrı bir yeri olduğunu bilmenizi isterim" diye konuştu.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen Erdoğan, Siirt yöresine özgü yemeklerin ve ürünlerin bulunduğu stantları ziyaret etti.