Emine Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlik alanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlik alanlarını ziyaret etti.

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  • 10.06.2022 19:46
  • Güncelleme: 11.06.2022 09:19
Emine Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlik alanlarını ziyaret etti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali’ndeki etkinlik alanlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı’nda bu yıl 5.’incisi gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivalini ziyaret etti. Emine Erdoğan, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan tarafından karşılandı.

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Karabağ Atlı Gösteri Ekibi’nin gösterisini izleyen Emine Erdoğan, ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını gezdi.

Olgunlaşma Enstitüleri tarafından sergilenen yöresel kıyafetler otağını ziyaret eden Emine Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, yurt dışından gelen etnik müzik gruplarının kısa gösterisini izledi ve müzisyenlerle fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan’a ziyareti sırasında kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile torunları Mahinur Albayrak, Sadık Eymen Albayrak, Hamza Salih Albayrak ve Canan Aybike Bayraktar eşlik etti.

Etkinlik alanlarını gezen Emine Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

İHA

SHA Editör
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