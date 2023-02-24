Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Sharif’i, Huber Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi. BM Habitat İcra Direktörü Sharif görüşmede, depremden etkilenen Türkiye halkına dayanışmalarını göstermek için burada bulunduğunu belirterek, "Hem depremde hayatını kaybedenlere taziyeleri sunmak hem de BM Habitat olarak zaten bir ekibimiz halihazırda burada ama başka ne gibi bir destekte bulunabiliriz, onun için bizzat buradayım" dedi.

Emine Erdoğan da BM nezdinde tüm dünyaya yardım çağrısı yaptığı için Sharif’e teşekkür etti.

Sharif, BM Habitat olarak deprem bölgesinde çalışan ekiplerinin olduğunu, bölgenin yeniden inşa ve imar çalışmalarına destek vermek için hazır olduklarını vurguladı. Sharif ayrıca, depremde ortaya çıkan enkaz atıklarının toplanması sürecinde desteğe açık olduklarını iletti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçmiş olsun dileklerini ileten Sharif, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri için Emine Erdoğan’ı New York’a, 5-8 Haziran tarihlerinde de Kenya Nairobi’de düzenlenecek olan BM-Habitat Genel Kurulu’na açılış konuşmacısı olarak davet etti.

Görüşmede, Sıfır Atık Danışma Kuruluyla ilgili gelişmeleri de aktaran Sharif, başta Türk devletleri ve Arap ülkeleri olmak üzere Sıfır Atık uygulamalarının uluslararası arenada yaygınlaştırılmasında Emine Erdoğan’ın liderliğini önerdi.

Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, yarın Gaziantep’teki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret edecek.