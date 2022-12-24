Emine Erdoğan, Galataport'ta Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça' mağazasının açılışını yaptı

İSTANBUL (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Galataport’ta bulunan geleneksel Türk el sanatlarıyla hazırlanan ürünlerin satışa sunulduğu mağazanın açılışını yaptı. El emeği ürünleri inceleyen Erdoğan, “Galataport Bohça mağazamız İstanbul’umuza, Türkiye’mize hayırlı olsun. Allah sayılarımızı arttırsın inşallah” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitülerinin ortak markası "Bohça" mağazasının Galataport’taki ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un eşi Eymen Muş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Dilek Hanif, Canan Yaka, Zehra Işık ve Suzan Toplusoy gibi moda ve tasarım dünyasından ünlü isimler katıldı.

Emine Erdoğan, davetlilerle birlikte kurdele keserek Galataport Paket Postanesi bölümünde yer alan Bohça mağazasının ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, bu sırada, "Galataport Bohça mağazamız İstanbul’umuza, Türkiye’mize hayırlı olsun. Allah sayılarımızı arttırsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilen Bohça mağazasını gezen Erdoğan, el dokuması ipek ile pamuk karışımı kumaşlarla hazırlanan ve geleneksel el sanatlarıyla bezenen kıyafetleri inceledi. Mağaza gezisinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Beyoğlu Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsünün koleksiyonunda yer alan Osmanlı dönemi gümüş tel kırma işlemeli örtüyü Emine Erdoğan’a takdim etti. Erdoğan, açılışa katılan davetliler ve Bohça markasının kıyafetlerini üzerinde taşıyan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış sonrasında Emine Erdoğan’a olgunlaşma enstitülerini temsilen yaka iğnesi hediye edildi. Açılışta, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Gastronomi Bölümü öğretmenleri ve usta öğreticilerinin hazırladığı yiyecekler davetlilere ikram edildi. Emine Erdoğan da usta öğreticilerden hazırladıkları yiyeceklere ilişkin bilgi aldı, bölümün öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.