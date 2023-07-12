Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile görüştü.
Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi.