Emine Erdoğan, Litvanya'da Ukraynalı çocuk, kadın ve gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Ukraynalı çocuk, kadın ve gençlerle bir araya geldi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Ukrayna Merkezi’nde düzenlenen "Ukraynalı Çocuk, Kadın ve Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Merkeze gelişinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın eşi Diana Nausediene ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska tarafından karşılanan Emine Erdoğan, burada şeref defterini imzaladı. Programda lider eşleri Ukraynalı savaş mağduru kadınların hikayelerini dinledi, çocuk, kadın ve gençlerle sohbet etti.

Ukrayna Merkezi’ndeki programın ardından Litvanya Büyük Dükler Sarayı’nı da ziyaret eden lider eşleri, sarayın önündeki toplu fotoğraf çekiminin ardından buradaki müzeyi gezdi. Emine Erdoğan ve lider eşleri, kraliyet emanetleri, taht odası, barok odası, duvar halıları gibi bölümlerin yer aldığı müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.