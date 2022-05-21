Emine Erdoğan mutfağa girdi yemek yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şefler ile bir araya geldi. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde şeflerle ve yöre insanları ile ocak başına geçen Emine Erdoğan, Balıkesir'in yöresel yemeklerini tanıttı.

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  • 21.05.2022 17:07
  • Güncelleme: 21.05.2022 17:51
Emine Erdoğan mutfağa girdi yemek yaptı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Emine Erdoğan, Edremit Güre Mahallesi’nde yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir’in yöresel yemeklerini tanıttı. Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi. İlk olarak Savaştepe ilçesine özgü olan ’Seferberlik Çöreği’nin yapımını yöre insanlarından öğrenen Emine Erdoğan, Kurtuluş Savaşı zamanında Savaştepe’de yapılarak cepheye gönderilen çöreğin de tadına bakma imkânı buldu. Doğal ürünlerle yapılan salçanın da tadına bakan Erdoğan, çöreği çok beğendiğini ifade etti.

Ardından Emine Erdoğan, kurutulmuş salata kabukları ile bir çeşit bulgur yemeği yaptı. Malatya yöresine ait olan yemeğin içindeki bulgurları kendi eli ile yuvarlayan Emine Erdoğan, ardından Kepsutlu Emine Keskin ile bir araya geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya, Kepsut ilçesinden Emine Keskin ve Emine Erdoğan, sıfır atık projesine atıfta bulunarak sebze saplarından börek sardı. Erdoğan’ın kendi eli ile sardığı börek ise ustalardan tam not aldı.

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İHA

SHA Editör
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