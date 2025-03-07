Emine Tarin'in Acı Günü: Babası Lütfi Köse Hayatını Kaybetti
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin'in babası Lütfi Köse vefat etti. Köse'nin cenazesi, bugün Selimpaşa Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Selimpaşa Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin’in babası Lütfi Köse, hayatını kaybetti. Merhum Köse’nin cenaze namazı, 7 Mart 2025 Cuma günü Selimpaşa Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak. Cenazenin ardından Köse, Selimpaşa Asri Mezarlığı’nda ebediyete uğurlanacak.
Tarin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.