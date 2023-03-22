Eminönü Meydanı Ramazan arifesinde sıcak su ve köpükle yıkandı

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının bir gün öncesinde Eminönü Meydanı’nda sıcak su ve köpükle temizlik çalışması yaptı.

Ramazan ayı için İstanbul’da hazırlıklar sürüyor. Mega kentin simge yerlerinde temizlik çalışması yapılıyor. Bu çerçevede Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının bir gün öncesinde Eminönü Meydanı’nda sıcak su ve köpükle temizlik çalışması yaptı. 25 kişilik ekip Mısır Çarşısı içinde ve çevresini temizledi. Çalışmaların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, "Dün Ayasofya Camii’nde temizlik çalışması yapmıştık. Bugünde Mısır Çarşısı içi ve çevresinde temizlik çalışması yaptık. Çalışmalarımız 25 kişiden oluşan bir ekiple yapılmaktadır. Çalışmalarımızda sıcak su kullanılmakta, çeşitli yağ sökücü solüsyonlar kullanılmaktadır. Sabah erken saatlerde Mısır Çarşısının içi sıcak su ile yıkandı. Şu anda Ramazan alışverişinin yoğun olarak yapıldığı bölgeler ve Eminönü Meydanı yıkaması yapılmaktadır. Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecektir" dedi.