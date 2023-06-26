Eminönü'nde bayram hareketliliği

İstanbul’un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü’nde, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği yaşandı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kentin uğrak yerlerinden olan Mısır Çarşısı ve çevresine gelerek alışveriş yaptı. Oluşan bayram hareketliliği dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktalarından olan Mısır Çarşısı’ndaki alışveriş hareketliliği havadan dron ile görüntülendi.