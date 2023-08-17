Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Eminönü’nde bulunan İETT durağında park halinde duran İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü. İçerisinde kimsenin olmadığı İETT otobüsünün kayarak denize düştüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 08.10 sıralarında Eminönü’nde bulunan İETT Garajı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Kaymaya başlayan otobüs daha sonra denize düştü. Bir süre deniz üzerinde duran otobüs ise daha sonra suya battı. İETT Otobüsünün suya battığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve vinç sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “ Saat 08.09’da Emniyet haber merkezinden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT Garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş ( Eminönü-Kulaksız) özel halk otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur” ifadelerine yer verildi.

İETT Otobüs şoförü Ramazan Şahin, “Araç burada park halindeydi. Saatim geldi, arabaya binecektim. Kumandaya bastım sonra araba kendi kendine gitti. Ne olduğuna artık araba çıkınca göreceğiz” dedi.