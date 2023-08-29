Eminönü'nde kemer takmayan taksicilere ceza yağdı

Eminönü'nde sivil trafik polislerinin yaptığı denetimlerde, yolcu seçen ve kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine toplam 2 bin 180 TL ceza kesildi. Ceza alan bir sürücü olayı görüntüleyen gazeteciye, 'Maksadınız, taksicileri kötülemek' dedi.

Eminönü'nde kemer takmayan taksicilere ceza yağdı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Eminönü’nde sivil trafik polislerinin yaptığı denetimlerde, yolcu seçen ve kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine toplam 2 bin 180 TL ceza kesildi. Ceza alan bir sürücü olayı görüntüleyen gazeteciye, “Maksadınız, taksicileri kötülemek” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü’nde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde taksilerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Eminönü İskele önünde gerçekleştirilen denetim boyunca 5 taksi sürücüsüne kemer kullanmamaktan ötürü kişi başı 436 liradan toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi.

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Çakmak Yapı

Ceza yiyen taksi sürücülerinden biri denetimi görüntüleyen gazeteciye, “Maksadınızı biliyoruz, amacınız taksicileri kötülemek. İstediğiniz kadar uğraşın hiçbir şey yapamayacaksınız” dedi.