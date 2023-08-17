Eminönü'nde otobüsü denizden çıkarma çalışmaları havadan görüntülendi

Eminönü'nde park halindeki otobüsün kayarak denize düştüğü alanda, otobüsü denizden çıkarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Eminönü'nde otobüsü denizden çıkarma çalışmaları havadan görüntülendi
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Eminönü’nde park halindeki otobüsün kayarak denize düştüğü alanda, otobüsü denizden çıkarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Eminönü’nde yaşandı. Eminönü’ndeki İETT durağında park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak denize düştü. Olay sonrası gelen ekipler otobüsü denizden çıkarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışması dron ile havada görüntülendi.