Eminönü'nde pazarlık yapan taksiciler, araca yolcu gibi binen polislere takıldı

Eminönü’nde yapılan denetimlerde yolcu seçen, pazarlık yapan ve kurallara uymayan ticari taksi sürücüleri, araca müşteri gibi binen sivil polislere yakalandı. Yolcu seçen ve pazarlık yapan 3 sürücüye toplam 14 bin 372 lira ceza kesilirken, araçlar trafikten 10 gün men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Resmi ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü’nde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde taksilerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Eminönü İskele önünde gerçekleştirilen denetim boyunca kemer takmayan, dönüşe yasak alandan dönen, pazarlık yapan ve yolcu seçen taksi sürücülerine ceza yağdı. Denetimlerde 5 taksiciye kemer takmamaktan kişi başı 436’şar liradan toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi. Denetimde sivil polisler yolcu gibi taksilere binerek, pazarlık ve yolcu seçen taksi sürücülerini tespit etti. Araca yolcu gibi binen sivil polisler, pazarlık yapan 3 taksi sürücüsünün araçlarını 10 gün trafikten men ederek, sürücülere kişi başı 4 bin 64’şar liradan toplam 12 bin 192 lira ceza yazıldı. Trafikten 10 gün men edilen 3 araç, çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Eminönü’nden Şişli’ye 400 lira isteyen ve turist gibi taksiye binen sivil polislerle pazarlık yapan taksi sürücüsü, “Tahmini ‘How much?’ dedi, ben de trafik durumuna göre geçen 350-400 lira tuttu diye belli olmuyor. Trafikte bekleme süresine göre taksimetre işliyor” diyerek kendisini savundu. Sürücünün ayrıca taksisi de trafikten men edildi.