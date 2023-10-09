Eminönü'nde taksi denetimi: 1 sürücü gözaltına alındı

İstanbul Eminönü’nde Sivil Trafik ekipleri tarafından taksi denetimi gerçekleştirildi. Usulsüz taksimetre çalıştıran ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yakalama kararı olan bir taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipleri tarafından Fatih Eminönü’nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ticari taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve diğer belgeleri kontrol edilirken aynı zamanda emniyet kemerine yönelik kontroller de gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve usulsüz taksimetre çalıştıran sürücülere toplamda 4 bin 238 TL para cezası kesildi.

Denetim sırasında sorgusu yapılan bir taksi şoförünün yakalama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücü gözaltına alındı.

“Yakalandığım için memnun değilim”

Polis ekiplerine yakalandığı için memnun olmadığını fakat onların da görevini yaptığını belirten Sinan Aktı, “Yapacak bir şey yok. Uygulamada yakalamamız çıkmış. Benim haberim yoktu. Daha önce bir mahkemem vardı oraya gitmiştim. Oradan beraat etmiştim. Başka mahkeme üzerinden yakalamam çıkmış. İlk defa oluyor böyle. Normalde ben her şeyimi kontrol ederim. Siz medyasınız, taksici taksiciliğini yapacak, polis de görevini yapacak. Herkes görevini yapacak ki bu iş yürüsün. Şimdi gelip oradan bir taksici artistlik yaparsa kusura bakmasın. Ya dayağı yiyecek, ya da nezarete girecek. Ben yakalandığım için memnun değilim. Memur beyler görevini yaptılar. Gereken neyse ifademi veririm, mahkemeye çıkarım. Ceza ise ceza yapacak bir şey yok boynumuz kıldan ince” dedi.

Denetimlere takılan bir diğer taksi şoförü Ali Ekber Okat ise usulsüz taksimetre çalıştırdığı gerekçesi ile 1979 TL cezai işlem uygulandı. Taksici Ali Ekber Okat’ın ceza yemesinin ardından ise polisle gerçekleştirdiği diyalogda, polisin bir önceki yolcuyu indirdikten sonra taksimetreyi kapatmadığını söylemesinin ardından, “Onlardan ücret talebi yok, eksi artı bir şey yok, müşteriyle konuştunuz, otel ile anlaşmalı yolcu bunlar, o ücreti istemedim” diyerek kendini savundu. Polisin 839 TL’lik ücret hakkında “İstemeyeceğinin garantisini verebilir misin?” sorusuna ise “Yolcular garanti verdi ya” şeklinde cevapladı.