Eminönü'nde taksimetre açmayan taksi sürücüsü araca müşteri gibi binen sivil polise yakalandı

Fatih Eminönü’nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştiren Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, bir ticari taksiye turist müşteri gibi bindi. Taksiye binen sivil ekipler, sürücünün taksimetre açmadığını, seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı. Daha sonra denetim noktasına getirilen sürücüye 2 bin 930 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, ticari taksilerin kısa mesafe yolcu turist seçmesi ve taksimetre açmaması ile ilgili Fatih Eminönü’nde denetim gerçekleştirdi. Denetimde görev alan polis ekipleri, bir taksiye müşteri gibi bindi. Araca turist müşteri gibi binen sivil polis Fatih Aksaray’dan Başakşehir’deki bir alışveriş merkezine gitmek istediğini söyledi. Taksimetre açmayan sürücü, müşteri sandığı polisten 300 lira istedi. Polis, ticari taksi sürücüsünün taksimetre açmadığını, seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı. Sürücü daha sonra denetim noktasına getirildi. Taksimetrenin açık olduğunu öne süren sürücüye, taksimetre açmamaktan bin 979 lira, telefon ile ilgilenmekten ise 951 lira cezai işlem uygulandı.