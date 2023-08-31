Emir Can İğrek konserini binlerce Yalovalı izledi

Yalova Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Emir Can İğrek konserine binlerce vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde Emir Can İğrek, bir birinden güzel parçalarını meydanı dolduran Yalovalı vatandaşlar için seslendirdi.

Bu yaz ayına damga vuran ‘Ali Cabbar’ isimli eserini meydanı dolduran vatandaşlar ile birlikte seslendiren İğrek, konsere ilgi gösteren tüm Yalovalılara teşekkür etti.

Yalova Belediyesi tarafında 30 Ağustos Zafer Bayramını dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan Emir Can İğrek’e, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

Birbirinden güzel ışık, ateş, lazer gösterilerinin yer aldığı konserin bitimiyle birlikte konfetiler ve havai fişekler atılarak etkinlik sona erdi.