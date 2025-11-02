Emirhan Topçu bu sezon ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 kaybederken, siyah-beyazlıların ikinci golü Emirhan Topçu’dan geldi. Emirhan, 22. dakikada ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı göndererek skoru 2-0’a getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Bu sezon 8. maçına çıkan Emirhan Topçu, siyah-beyazlı forma altında ise toplamda 2. golünü kaydetti. Topçu, geçtiğimiz sezon da Sivasspor ağlarını sarsmıştı.