Emirhan Topçu bu sezon ilk golünü Fenerbahçe'ye attı
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı.
Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe’ye karşı attı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 kaybederken, siyah-beyazlıların ikinci golü Emirhan Topçu’dan geldi. Emirhan, 22. dakikada ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı göndererek skoru 2-0’a getirdi.
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
Bu sezon 8. maçına çıkan Emirhan Topçu, siyah-beyazlı forma altında ise toplamda 2. golünü kaydetti. Topçu, geçtiğimiz sezon da Sivasspor ağlarını sarsmıştı.