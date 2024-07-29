'Emirhan Türkmen ile Sözleşme İmzalandı'

İmza töreni, kulüp başkanımız Nuri Çolakoğlu ve 2. Başkanımız Selim Kasarcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni sözleşmesiyle ilgili olarak konuşan Başkan Çolakoğlu, "Emirhan, takımımıza büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Geçen sezon gösterdiği performans ve yeteneğiyle hepimizi etkiledi. Kendisiyle bu dönemde de devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Emirhan Türkmen ise, "Silivrispor’un bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sezon elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni transferimiz Emirhan Türkmen’e, Silivrispor camiası olarak başarılar diliyor, kendisinin takımımıza önemli katkılarda bulunmasını temenni ediyoruz.