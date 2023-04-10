EMİTT 2023'e İznik damga vuracak

İznik Belediyesi, bu yıl 26.’sı gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’e katılacak. İznik tüm değerleriyle EMİTT 2023’e damga vuracak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 26. kez Bursa’da ağırlayacak. Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüne sahip, eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ile dünyada başka bir örneği olmayan İznik EMİTT 2023’te bu değerleriyle fark oluşturmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İznik dünyada eşine az rastlanan bir açık hava müzesi. Doğası, tarihi, gölü, sebze ve meyve çeşitliliği ile ülkemizin fark oluşturan bir ilçesi. Bizlerde bu değerin bilincinde ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sebeple göreve geldiğimiz ilk yılda hazırlıklarımızı yaparak 2020 yılında EMİTT’e katılmıştık. Burada yaptığımız iş birliklerinin faydasını ilçemiz büyük ölçüde gördü. Şimdi sıra EMİTT 2023’te. Pandeminin değiştirdiği turizm tercihleri bizlere gösterdi ki İznik gibi yerlere ilgi daha da artıyor. Bizlerde bu yıl ilçemizi tüm değerleriyle sektörün tüm temsilcileriyle buluşturmak için EMİTT 2023’te yerimizi alıyoruz. EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının belirlenmesinde de etkin rol oynuyor. Hem katılımcılar hem de tüketiciler için sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT bu sene de tüm katılımcılar için değer oluşturacak, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre öncülük edecek. Ben bu vesile ile tüm katılımcıları 12-15 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecek fuarda Salon 8- 8475’te yer alacak İznik Belediyesi standına davet ediyorum” diye konuştu.

EMİTT 2023 geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşmesi planlanırken ülkemizi derinden sarsan ve 11 ilimizi kapsayan deprem felaketi sebebiyle Nisan ayına alınmıştı.