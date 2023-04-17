EMİTT Fuarında Burhaniye rüzgarı esti

12-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen Uluslararası EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) sona erdi. Fuarda 7. Salonda misafirlerini ağırlayan Burhaniye Belediyesi büyük ilgi gördü. Burhaniye standını yüzlerce kişi ziyaret etti.

Burhaniye’nin turizm potansiyeli ve kentin turizmini tanıtmak amacı ile katıldığı uluslararası EMITT Fuarında 4 gün yapılan çalışmalar EMITT organizatörleri tarafından ödül ile taçlandırıldı. Burhaniye Belediyesi’nin standı, Destinasyonlar dalında "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant Ödülünü" aldı. Ödülü, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban tüm Burhaniyeliler adına aldı. Burhaniye standı, tarihinden ve kültürel zenginliklerinden ilham alınarak hazırlanan konsepti ile ziyaretçilerden de tam not aldı. Tanıtım standında 4 gün boyunca yoğun ilgi gösteren ziyaretçilere, görevliler tarafından ilçeyi tanıtan hediyeler de verildi. Fuarda ayrıca Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım materyalleri dağıtılırken, Burhaniye’nin tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı kısa filmler gösterildi. Fuar boyunca büyük ilgi ile dolup taşan stantta katılımcılara Burhaniye Belediyesi tarafından bölgeye ait olan düğün mantısı, baklava, kırma zeytin, ve yağlı pide tanıtıldı ve bunun yanında zeytinyağı, sabun ve zeytin çiçeği kolonyası, Burhaniye topraklarında yetişen zeytinlerden çıkarılan ve Belediye tarafından imal edilen zeytinyağının tadımı da gerçekleştirildi.

Birçok Büyükşehir Belediye Başkanının ziyaret ettiği ve yoğun ilgi gösterdiği Burhaniye Belediyesi standı aynı zamanda Bilim, Sanat, Siyaset, Turizm ve İş dünyasından çok sayıda ismi ve yerli-yabancı katılımcıları ağırladı. Görevli personel tarafından ziyaretçilere ilçe ile ilgili bilgiler verilirken, merak edilen sorular yanıtlanarak Burhaniye hatırası hediye ürünler verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBB Başkanı Yücel Yılmaz, ABB Başkanı Muhittin Böcek ve katılımcı belediye temsilcileri de Başkan Deveciler ev sahipliğindeki standı ziyaret etti. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptığı açıklamada, ‘’Dört gün süren turizm fuarında ilçemizin tanıtımı dahilinde turizm alanında çeşitli görüşmeler yaparak, sektörün önde gelen isimleri ile birlikte de bilgi alışverişinde bulunduk. İlçemizin son zamanlarda yaşadığı değişim ve gelişim ile birlikte arttırmış olduğu turizm potansiyelini koruyarak hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz daha nice projelerimiz ile birlikte yaşanılabilir bir Burhaniye inşa ediyoruz’’ dedi.