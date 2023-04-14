EMITT'te Tarihi Alan Başkanlığı standına büyük ilgi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bu yıl 26’ıncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMlTT) açılan stant yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaki (EMlTT) yerini aldı. Tarihi Alan Başkanlığı tarafından "Boğaz’ın Gazi Muhafızı Seddülbahir Kalesi" teması ile 8 numaralı salonda konuklarını ağırlıyor. Tarihi Alan’ın kültürel, turistik ve tarihi değerlerin tanıtıldığı stand, fuara gelenlerin büyük ilgisini görüyor. Tarihi Alan Başkanlığı’nın standı 15 Nisan Cumartesi gününe kadar 8. Salon 8371 numaralı alanda yer alacak.