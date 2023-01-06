Emizade nine askerleri bu yıl da unutmadı

Pazaryerili 73 yaşındaki Emizade Yalamacılar, askerlerin kışın soğukta üşümesin diye ördüğü yün çoraplar Ardahan ve Hakkâri’de görev yapan askerlere ulaştırılacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da askerler için ilerleşim yaşına rağmen 75 çift yün çorap ören Emizade nine çorapları askerlere ulaştırmak için Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya teslim etti. Emizade Yalamacılar’ı ve eşi Kadir Yalamacılar’ı makamında ağırlayan Vali Kızılkaya, içerisindeki vatan sevgisinin herkese örnek gösterilmesi gerektiğini belirterek duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Kışın karda ve soğukta görev yapan Mehmetçiklerin üşümemesi için çorap örmeye başladığını belirten Emizade Nine, her bir askeri evladı gibi gördüğünü ifade etti.

Öte yandan Emizade ninenin ördüğü yün çoraplar Ardahan ve Hakkâri’de görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere gönderildiği belirtildi.