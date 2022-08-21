Emlak Bilgesi ‘Wisrem’ açıldı

Dream of Silivri’ye ait işyerlerinde hizmete açılan Wisrem yetkilileri yakın bir gelecekte Silivri’de üst düzey bir emlak sirkülasyonunun olacağını belirterek ilçeye ikinci bir şube daha açmayı planladıklarını belirtti. Mahalle emlakçısı konseptinde hizmet vereceklerini belirten Wisrem yetkilileri, yapay zekayı kullanarak gayrimenkul değerleme hizmeti verdiklerini, Silivri’nin İstanbul’un parlayan bir yıldızı olduğunu belirtti.

"Yakın bir gelecekte Silivri’de yatırımcı anlamında ciddi bir patlama bekliyoruz"

Wisrem yetkilileri, ‘Silivri sektörde büyümesini devam ettiriyor. Silivri önümüzdeki günlerde daha da değer kazanacak. Silivri’ye baktığınızda İstanbul’dur, bir açıdan baktığınızda da İstanbul dışıdır. Silivri bir kapı gibi, bu bölgede yatırım yapmak hem diğer ilçelere göre fiyat olarak daha uygundur, daha caziptir, hem de ciddi bir potansiyeli var. Yakın bir gelecekte Silivri’de yatırımcı anlamında ciddi bir patlama bekliyoruz. Silivri daha çok tercih edilen bir bölge olacak. Çünkü bu taraflara gelebilen daha nitelikli yatırımcılar. Bu yatırımcılar şehrin curcunasına değil, daha yatay mimarinin olduğu veya daha çabuk tabiata ulaşabilecekleri mekanları tercih ediyor. Dolayısıyla Avrupa yakasına baktığınızda Silivri bu açıdan cazip bir yer’ dedi.