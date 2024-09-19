Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi

Türkiye’nin gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO’nun gözde turizm merkezi Muğla’nın Milas ilçesinde arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeli ile gerçekleştirdiği ihale başarıyla tamamlandı. Düzenlenen ihaleye 23 firma katıldı. 1 milyar 100 milyon TL’ye tamamlanan ihaleyle Emlak Konut, 462 milyon TL şirket payı toplam geliri elde edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye’nin gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Emlak Konut GYO’nun gözde turizm merkezi Muğla Milas’ta gerçekleştirdiği ihale başarıyla tamamlandı. Meşelik Mahallesi’nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 metrekare konut arsası ihalesine 23 firma katıldı. 1’inci oturumu 4 Eylül’de, ikinci oturumu 16 Eylül’de yapılan ve 1 milyar 100 milyon TL’ye tamamlanan ihalede Emlak Konut, yüzde 42 oranında şirket payı gelir oranı ile 462 milyon TL gelir elde edecek. Emlak Konut, bu ihaleyle 2,19 çarpanına ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.