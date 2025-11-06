Emlak Konut'tan İstanbul'a 30 milyar TL'lik yeni proje: Kuzey Adalar

Emlak Konut güvencesiyle, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle hayata geçirilen ve "Yeni Yuvam Modeli"yle satışa çıkan Kuzey Adalar Projesi lansman toplantısı Kartal’da gerçekleştirildi. Projeyle ilgili konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz; vatandaşların Yeni Yuvam Modeli’nden yararlanarak rahat ve güvenilir şekilde ev sahibi olabileceklerini dile getirdi.

Türkiye’nin gayrimenkul sektörüne yeni bir finansman anlayışı "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" ile satışa sunulan Kuzey Adalar Projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tasarruf finansmanında Yeni Yuvam Modeli’yle satışa sunulan Kuzey Adalar projesi, 5 bin 200 metrekare kapalı sosyal tesis ve pek çok markanın yer aldığı alışveriş merkezini barındırırken, 7’den 70’e tüm vatandaşlara seçkin ve kaliteli bir sosyal alan sunuyor. Yüzde 80’i deniz manzarasına sahip farklı konseptte daireler, villalar, rezidanslar ve süitlerle avantajlı lokasyonuyla da şehrin önemli merkez noktalarından biri haline gelmeye hazırlanıyor. Kapalı otopark, yüzme havuzu, spor alanları, çocuk oyun alanları ve alışveriş merkezi ile hem aileler hem yatırımcılar için güçlü bir değer oluşturan proje; yeşil bina kriterleri ve Sıfır Atık uyumlu peyzaj alanlarıyla hem yetişkinlere hem de çocuklara doğayla iç içe bir ortam sunuyor.

"Şehirlere değer, ekonomiye güç, insanımıza güven kazandırıyoruz"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz gayrimenkul sektöründeki genel tabloya değinerek, TÜİK verilerine göre 2025 yılının ilk dokuz ayında ülke genelinde 1 milyon 128 binden fazla konut satışının gerçekleştiğini ve önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2’lik bir artış gösterdiğini aktardı. Yılmaz, lansman toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Şirketi ile ŞUA İnşaat iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Kuzey Adalar Projemizi tanıtmadan önce, ülkemizde konut hâlâ geleceğe yapılan yatırımın simgesidir. Biz de bu güvenin en güçlü temsilcilerinden biri olarak yalnızca konut üretmiyor, şehirlere değer, ekonomiye güç, insanımıza güven kazandırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla çalışarak hedeflerimizi gerçekleştireceğimize ve belirlenen rakamların üzerine çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Her bir projemiz, ekonomiye katkının, istihdamın ve şehirleşmede sürdürülebilir bir anlayışın yansımasıdır."

"Vatandaşlarımızın güvenli konutlara daha kolay ve erişilebilir şartlarla ulaşabilmesi için yeni modeller geliştiriyoruz"

Emlak Konut olarak proje geliştirilmesinin yanı sıra konut finansmanında da yenilikçi çözümler sunduklarını dile getiren Yasir Yılmaz, Yeni Yuvam Modeli’ne dair detayları paylaştı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de uygulanan Yeni Yuvam Modeli’nden yararlanarak rahat ve güvenilir şekilde vatandaşların ev sahibi olabileceklerini belirten Yılmaz, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum’un vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarımızın güvenli konutlara daha kolay ve erişilebilir şartlarla ulaşabilmesi için yeni modeller geliştiriyoruz. Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle kamu güvencesi altında uygulanan Yeni Yuvam Modeli de vatandaşlarımızın faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir şekilde ev sahibi olmasına imkan sağlıyor. Bu sistemle vatandaşlarımız 60 aya varan vade seçeneğiyle, tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebilir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. Kuzey Adalar Projesi, İstanbul’a kazandırdığımız yeni bir yaşam alanı olmanın ötesinde, şehrin denize açılan yeni penceresidir" dedi.

"Bu proje Kartal’a değer katacak bir dönüşümün simgesi olacak"

Proje hakkında detay veren EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner de, projenin 15 blok, 2 bin 281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2 bin 413 bağımsız bölümden oluştuğunu belirtti. Toplam 90 bin metrekarelik arsa üzerinde yükselen Kuzey Adalar’da 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe, 5 bin 200 metrekare sosyal tesis ve tüm ihtiyaçlara cevap veren 132 mağazanın yer alacağını aktardı. Yanı sıra 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere pek çok farklı yaşam alanı seçeneğinin bulunduğunu dile getiren Kaplaner; yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak bu projenin Kartal’a değer katacak bir dönüşümün simgesi olacağını ifade etti.