Emlak sektöründe kriz: Ekran karartma başladı, ilan sitelerine sert uyarı

Emlak danışmanları, fahiş ilan ücretlerine karşı ülke genelinde "ekran karartma" eylemi başlatırken, ilan platformlarının sektörü sürdürülemez hale getiren fiyat politikalarına son vermesi çağrısında bulundu. Konuya ilişkin net mesaj veren Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Kocaeli İl Başkanı Nuriye Köksal, "Biz korkmuyoruz. Siz de bizden korkmak istemiyorsanız bir adım geri atın" dedi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) öncülüğünde Türkiye genelinde emlak danışmanları, ilan platformlarının yüksek ücret politikalarına tepki göstermek amacıyla "ekran karartma" eylemi başlattı. Bayramın üçüncü günü itibarıyla 81 ilde eş zamanlı hayata geçirilen protesto kapsamında ilan girişleri durdurulurken, sektör temsilcileri yaşadıkları ekonomik baskıya dikkat çekti. Emlakçılar özellikle sahibinden.com üzerindeki ilanlarının vitrin görsellerini protesto görselleri ile doldurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan TEDB Kocaeli İl Başkanı Nuriye Köksal, gayrimenkul sektörünün artan maliyetler, durma noktasına gelen satışlar ve kontrolsüz şekilde yükselen ilan ücretleri nedeniyle ciddi bir çıkmazda olduğunu belirtti. Köksal, emlak danışmanlarının kira, personel ve reklam giderleri altında ezildiğini vurgulayarak, sektörde acil düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

"Ekranlarımızı karartma kararı aldık"

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Kocaeli İl Başkanı Nuriye Köksal, "Tüm Emlak Danışmanları Birliği olarak, genel merkezimiz öncülüğünde, Hakan Akçam başkanımızın liderliğinde bayramın üçüncü günü kampanya başlattık. 81 ilden meslektaşlarımıza dedik ki; ’Biz bu sektörün aktörleri olarak sahaya iniyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz, mücadele etmeye hazırız. Hadi hep beraber mücadele edelim’ diyerek ekranlarımızı karartma kararı aldık. Neden bu kararı aldığımızı açıklamak istiyorum. Kendimden örnek veriyorum. Ofisimin kirası 24 bin lira ve ilan sitelerine 23 bin lira para ödüyorum. Yani kiram kadar ilan parası ödüyorum. Ben bir gayrimenkul firması sahibi olarak, internet üzerinden satış yapma zorunluluğum olduğu için bu ilan sitelerini kullanmak zorundayım. Sadece bir platform değil, başka platformlar da var. Ancak bu platformlar arasında fiyat farkı çok büyük. Birinde bin 500 lira öderken, diğerinde 25 bin lira ödüyorum" diye konuştu.

"Nasıl destek verileceği konuşulması gerekirken sarı siteler tarafından eziliyoruz"

"Biz sessiz kaldıkça bu ücretler her yıl iki katına çıkıyor" diyen Köksal, "Sürekli zam yapılıyor. Yine ilan siteleriyle ilgili bir zam bekleniyor. Biz diyoruz ki ’artık yeter’. Biz sahipsiz değiliz. Bize bunları yapmayın. Gelin birlikte hareket edelim. Fiyatları geri çekin, aşağı indirin. Emlakçının önünü açın. ’Ekonomik kriz var’ diyorsunuz. Ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden biri gayrimenkul sektörü. Satışlarımız durdu. Krediler çekilmiyor. Zaten birçok meslektaşım zor durumdayken, onlara nasıl destek verileceği konuşulması gerekirken biz sarı siteler tarafından eziliyoruz. Neden eziliyoruz? Çünkü fiyatlar o kadar yüksek ki birçok emlakçı, birçok ofis sahibi kira ödeyemediği, reklam giderlerini karşılayamadığı için ofisini kapatmak zorunda kalıyor. Herkes seviye 5 belgesi alıp emlak ofisi açmak istiyor ama açamıyor. Açtığı anda yaklaşık 40 bin lira gibi bir harca tabi tutuluyor. Ardından kira, elektrik, su, personel maaşı ve reklam giderleri geliyor. Yerel emlakçılar artık bu yükü taşıyamıyor" şeklinde konuştu.

"Gayrimenkul sektörü sahipsiz değil"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği olarak sayfa karartmayla başlanılan kampanyaya ilerleyen süreçte Ankara’ya kadar, 81 il başkanıyla birlikte yürüyüş şeklinde eylemle devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Köksal, "Ayrıca bir ay kapatma planı da yapıyoruz. Biz sahipsiz değiliz. Gayrimenkul sektörü sahipsiz değil. Sektörümüz için mücadele ediyoruz. 40 bin liralık harç meselesine gelince; bu harç bir günde çıkmadı. Mecliste günlerce konuşuldu. Peki bizim vekillerimiz neredeydi? Neden bizim haberimiz olmadı? Bu harç mecliste görüşüldü, onaylandı ve Resmî Gazete’de yayımlandı. Biz ancak yayımlandıktan sonra haberdar olduk. Bu süreçte ne yapabiliriz diye düşündük ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için siyasi partilerle görüşmeye başladık. Süreç başlatıldı ve sonucu bekliyoruz. Ancak biz bu parayı ocak ayında ödemek zorunda kaldık. Ben ödedim ama ödeyemeyen birçok meslektaşım var" ifadelerini kullandı.

"Biz korkmuyoruz. Siz de bizden korkmak istemiyorsanız bir adım geri atın"

Aynı kararlılığı ilan siteleri konusunda da göstereceklerini ifade eden Köksal, "Gerekirse kendi ilan portalımızı kuracağız ve faaliyetlerimizi kendi platformumuz üzerinden sürdüreceğiz. Ancak biz bunu hazırlayana kadar mevcut platformların da sorumluluk alması ve fiyatlarını geri çekmesi gerekiyor. Aksi takdirde, 81 ilde Tüm Emlak Danışmanları Birliği olarak adımları atacağız. Biz korkmuyoruz. Siz de bizden korkmak istemiyorsanız bir adım geri atın" dedi.

"Sizin geçim kaynağınız bizleriz. Biz birlik olursak güçlüyüz, olmazsak yok oluruz"

Rekabet Kurumu daha önce ilan platformlarına ceza verdiğini söyleyen Nuriye Köksal, " Bu cezaya rağmen fiyatlar değişmedi. Aksine, cezalar kullanıcıya yansıtıldı. Platformlar cezayı ödedi, ardından zam yaparak bu bedeli bizlere yükledi. Yani o cezayı aslında biz ödedik. Bu kabul edilemez. Bu durum böyle devam ederse emlakçılar ve gayrimenkul sahipleri bu platformları terk eder. Bu da ilan sitelerinin varlığını doğrudan etkiler. Çünkü emlakçılar ve galericiler olmadan ilan siteleri var olamaz. Emlakçılar yoksa, galericiler yoksa sahibinden.com veya emlakjet var olmaz. İlan sitelerine açıkça sesleniyoruz, ’Eğer iş yapmak istiyorsanız gayrimenkul firmalarına ve galericilere sahip çıkmak zorundasınız. Çünkü sizin geçim kaynağınız bizleriz. Biz birlik olursak güçlüyüz, olmazsak yok oluruz. Şu anda tüm emlakçıların ve galericilerin birlik olup sesini yükseltmesi gerekiyor. Artık görünmek istiyoruz. İlan platformlarının zam yapmayı bırakması ve geri adım atması gerekiyor" diye konuştu.

"Arama başına ücret alınan modeller var"

Bazı platformlarda daha adil sistemler uygulandığını ifade eden Köksal, "Örneğin, arama başına ücret alınan modeller var. Müşteri ararsa ödeme yapılıyor, aramazsa yapılmıyor. Bu sistem daha adil. Çünkü hem platform hem emlakçı kazanmak için çaba gösteriyor. Ancak mevcut sistemde ilan vermek yetmiyor. İlanın öne çıkması için ekstra ücret ödeniyor. Yani görünür olmak için sürekli daha fazla para harcamak zorunda kalıyoruz. Bu da sektörü sürdürülemez hale getiriyor" şeklinde konuştu.