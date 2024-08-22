Emlak sektöründe sahte ve yalan ilanlara son

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, 15 Eylül itibariyle devreye alınacak olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ve yalan ilanların önüne geçileceğini belirterek, “Sistem e devlet üzerinden yetkilendirme verecek. Bakanlık ilanları incelemeye alacak. Sahte veya yanlış ilanların tespitinde ise158 bin liraya kadar para cezası uygulanacak” dedi.

Gayrimenkul alanında sahte ilan ve dolandırıcılığın önüne geçebilmek için bakanlık tarafından kurulan yeni sistemi değerlendiren Şule Alp Duman, bu sistemle gayrimenkul sektöründe dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini söyledi.

Sistem ile ilgili bilginer paylaşım Duman, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Son zamanlarda artan sahte ilan bir çok vatandaşın dolandırılmasına ve mağdur olmasına neden oldu. Durumun artış göstermesi sonrası bakanlık harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında elektronik ilan doğrulama sistemi kuruldu bu sistem 15 Eylül’de devreye alınacak. Şimdi ki sistemde birkaç gayrimenkul uzmanına yetkilendirme belgesi mülk sahipleri tarafından verilebiliyordu. Bu sistemle bu da ortadan kalkıyor. e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapıldıktan sonra gayrimenkul açık adresi parsel numarası ve tüm özellikleri gerçeğe uygun yapılacak. Bakanlık tarafından ilanlar kontrol edilecek sadece birkaç ilan verilen sitede değil sosyal medya üzerinden de yapılan ilanlar incelenecek. Yılbaşı ile bu sitem zorunlu hale gelecek. Sisteme dahil olmayan firmalar aksi takdirde ilan veremeyecek. Burada kayıt dışı ticaret yapanların da önüne geçilmiş olacak. Sistem üzerinden doğrulama yapmayan gayrimenkul uzmanı ilan veremeyecek. Sahte ve yanlış bilgilerle ilan vererek dolandırıcılık olayı ile vatandaşları mağdur edenlerinde bu şekilde önüne geçilecek. Bu duruma karşı sahte ve yanlış ilan verenler ise 158 bin liraya kadar cezalandırılacak.”

“Sosyal medya üzerinde ki ilanlarda incelenecek”

Sosyal medya üzerinden verilen ilanların da inceleneceğini belirten Duman, “Sitelerden sadece ilan verilmiyor sosyal medya üzerinden de çok sayıda ilanlara ulaşmak mümkün. Yetkili ve yetki belgesi olan kişiler tarafından ilanın verilip verilmediğini görmek buralarda çok mümkün değil bir kontrol sistemi yoktu. Ancak yapılan yeni sistem ile birlikte oralarda bulunan ilanlar da bakanlık tarafından kontrol edilecek art niyetli olan sahte ilan veren kişiler hakkında oralarda da inceleme yapılabilecek. Bu sayede bakanlık tarafından ilanlar rahatlıkla kontrol edilebilecek” dedi.