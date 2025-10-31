Emlak Vergileri'nde 2'nci ödeme dönemi başlıyor

Nilüfer Belediyesi, 2025 yılı Emlak Vergisi 2’nci taksit dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri amacıyla 1-30 Kasım tarihleri arasında sabit veznelerden mobil veznelere, online sistemlerden banka kanallarına kadar pek çok alternatif sunuluyor.

Bu dönemde vezne çalışma saatleri düzenlenerek vatandaşların işlemlerini hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm kolaylıklar sağlanırken, emlak vergilerinden elde edilen gelirler; parklar, yollar, sosyal tesisler, temizlik, çevre düzeni ve halkın ortak yaşam alanları gibi kentsel hizmetlerin sürdürülmesinde önemli bir kaynak oluşturuyor. Nilüfer Belediyesi, bu bilinçle vergi dönemlerinde şeffaf, erişilebilir ve vatandaş dostu bir hizmet anlayışı yürütüyor.

Ödeme Noktaları

Sabit ve Mobil Vezneler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları’ndaki sabit vezneler hizmet veriyor. Şehir merkezine uzak Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi mahallelere ise her gün farklı saatlerde 2 mobil vezne gidiyor. Mobil veznelerde nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor.

Online Ödeme, Nilüfer Belediyesi’nin resmi web adresi www.e-islem.net.nilufer.bel.tr ile www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla 7/24 ödeme imkânı bulunuyor.

FAST Sistemi, Kolay adres tanımı olan vergi numarası 1910025989 yazılarak, 100 bin liraya kadar olan vergiler 7/24 ödenebiliyor.

Vakifbank IBAN, TR57 0001 5001 5800 7293 7677 37 (Alıcı: Nilüfer Belediye Başkanlığı)

Posta Çeki, 488666 numaralı posta çeki hesabı üzerinden ödeme yapılabiliyor.

Halkbankası, Banko ve ATM’ler aracılığıyla nakit ödeme yapılabiliyor.