Emlak vergisinde 2. ödeme dönemi başladı

Nilüfer Belediyesi, 30 Kasım’a kadar devam edecek emlak vergisi 2. taksidi ödemeleri için alternatifler sunuyor. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları’ndaki veznelerden, kırsal mahallelerde ise mobil veznelerden yararlanabilecek. İsteyen vatandaşlar online kanallardan da ödemelerini yapabilecek.

Emlak vergisi ödemelerinde 2024 yılının ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Vatandaşlar, emlak vergilerini belediyedeki veznelerin yanı sıra, mobil vezne, internet üzerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla 30 Kasım’a kadar ödeyebilecek.

İkinci taksit ödemeleri için isteyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları’ndaki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde de vergi ödemek isteyenler, mobil veznelerde nakit veya kredi kartı ile ödemelerini yapabilecek. İsteyen vatandaşlar ise Nilüfer Belediyesi’nin www.e-islem.net.nilufer.bel.tr / www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak, vergilerini kolaylıkla internet aracılığıyla ödeyebilecekler. 7/24 FAST sistemi ile de kolay adres tanımı olan vergi numarası 1910025989 yazarak 100 bin TL’ye kadar olan vergiler ödenebilecek. Vatandaşlar ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin 488666 numaralı posta çeki hesabına, Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 hesabına veya Halkbank bankolarından ve ATM’lerden de nakit olarak ödeme yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi, mobil vezneler aracılığıyla vatandaşlara mahallelerinde de ödeme alternatifi sunuyor. Bu kapsamda 2 adet mobil vezne her gün farklı mahallelere giderek isteyen vatandaşların ödeme yapmalarına imkan tanıyacak. 30 Kasım 2024 Cumartesi günü ise belediye vezneleri 09:00-16:00 saatleri arasında açık olacak.