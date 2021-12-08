Atabek konutları’nda lansmana özel fiyatlar

Şehre yakın, konforlu, güvenli ve sıcak yuva hayali, Silivri’de gerçek oluyor. “Yeni Mahalle Yeni Sakinlerini Bekliyor” sloganıyla toplamda 336 daire, 6 adet ticari dükkândan oluşuyor. Projenin detayları basına verilen kahvaltılı toplantıyla paylaşıldı. Atabek Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Can’ın ev sahipliğinde Grandma's Wonderland’da gerçekleştirilen programa yerel ve ulusal basından çok sayıda katılım sağlandı.

Silivri Yeni Mahalle’de 17 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde konumlanan Atabek Konutları, 336 aileye yepyeni bir yaşam sunmaya hazırlanıyor. Teslimatların 2022 Haziran sonunda başlaması planlanan proje 8 blok, 336 konut, 8 cadde dükkanından oluşuyor.

Silivri’nin yeni gelişen bölgesi Yeni Mahalle’de gerek her yere yakınlığı gerek huzur verici doğası ile öne çıkan Atabek Konutları, bir konuttan çok daha fazlasını sunuyor. Proje içerisinde 11 bin 500 metrekarelik yeşil alan, yarı olimpik açık yüzme havuzu, kapalı otopark, güvenlik, basketbol-tenis sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve mini amfi tiyatro bulunuyor.

Projenin sosyal tesisinde proje sakinlerine ve misafirlerine hizmet verecek olan bir restoran yer alıyor. Fitness salonu, hamam, sauna ve buhar odalarının da yer aldığı projede 2+1, 3+1 ve 4+2 daire tipleri olmak üzere 89 ile 129 metrekare arasında değişen toplamda 336 konut bulunuyor.

7 Aralık lansman tarihinden önce %10’luk satış oranına ulaşan Atabek Konutları Haziran 2022’de sahiplerine teslim edilecek.

Satış Ofisi: Yeni Mah. 1.Kısım Cad. 34570 Silivri / İSTANBUL

444 6 473

www.atabekkonutlari.com