Can ‘Bu ilgiye teşekkür ediyoruz’

Silivri Yeni Mahalle’de yapımı devam eden Atabek Konutları, Ocak ayında basınla buluşmuş ve proje detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alaattin Can, “Bizler Silivri’yi sevdik. İnşallah Silivri de bizleri sevecek ve uzun bir süre bu güzel ilçeye önemli yatırımlar yapacağız” demişti.

Can, “Yoğun ilgiden memnunuz”



Atabek Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Can, yaptığı açıklamayla müşterilerine teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:



“17 Bin 583 metrekare alana kurulu toplamda 336 daireden oluşan bu projemizin şu ana kadar geldiği nokta bizler için sevindiricidir. Ülke olarak yaşadığımız ve her birimizin etkilendiği malum ekonomik dalgalanmalar, tüm sektörün kendi içinde yaşadığı ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdi. Haliyle bu durum; tüketiciyi de, yatırımcıyı da olumsuz yönde etkiledi. Bizler, bu süreçte yatırımımıza ara vermeden devam ettik. Ve kurdan kaynaklı yaşadığımız kayıpları asla müşterilerimize yansıtmayı düşünmedik. Bu kapsamda geçtiğimiz ay yaptığımız tanıtım programımızla birlikte projemizin detaylarını basın aracılığı ile tüm kamuoyuyla paylaşarak satışlarımıza başladık. Yaklaşık 1 ay gibi bir sürede çok ciddi geriye dönüş aldık. Şu anda gördüğümüz ilgiden dolayı çok memnunuz.”



Silivri’ye teşekkürü borç biliyorum



Lansman sonrası satış ofisimize gelerek projemizi yerinde gören müşterilerimiz bizleri ziyadesiyle mutlu ettiği gibi omuzlarımıza bu yoğun ilgi ve alakaya layık olabilme sorumluluğunu da yüklemiş oldular. Bilindiği gibi bizler, projemizin satışlarına inşaatımızın %80’i tamamlandığında başladık. Bugün geldiğimiz noktada kendi öz sermayemizle, tamamen borçsuz bir şeklide yürüttüğümüz politikamız ve profesyonel ekibimiz ile birlikte söz verdiğimiz teslim tarihimiz olan Haziran 2022’de inşallah muhteşem bir anahtar teslim töreniyle projemizi taçlandıracağız. Bu vesileyle yatırım ve yatırımcıya verdiği önemi her fırsatta bizlere hissettiren başta; Silivri Belediyemiz olmak üzere, projemize sahip çıkan tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum. Kısa süre içerisinde bizi çok sıcak ve samimi bir şekilde sahiplendiler “ dedi.



Koçhan, “İndirimlerimiz devam ediyor”



Öte yandan projenin Satış ve Pazarlama Direktörlüğünü yürüten Evren Koçhan, “Fiyatlardaki indirimlerimiz devam ediyor” diyerek şunları kaydetti:



“Sınırlı sayıda olmak kaydıyla 2+1 açık mutfaklı dairelerimizin 750 Bin TL olan satış fiyatlarını 660 Bin TL’ye indirdik. Yine sınırlı sayıda 2+1 kapalı mutfaklı dairelerimizin 850 Bin TL olan fiyatını 750 Bin TL’ye indirdik. 3+1 Dairelerimizden 1 Milyon 300 Bin TL olarak satışa çıktığımız sınırlı sayıdaki dairelerimizin fiyatlarını ise 1 Milyon 100 Bin TL’ye indirmiş bulunmaktayız. Dileyen herkesi örnek dairelerimizi görmek üzere satış ofisimize davet ediyoruz. Şimdiden ilçemize ve tüm İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.



İletişim Bilgileri

Yeni Mah., 1 Kasım Cad. Silivri / İstanbul

Atabekonutlari.com / [email protected]

444 6 473

Whatsapp: 0549 450 40 62

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 01:18