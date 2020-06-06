Silivri 3. Etap Projesinde Daire Teslimleri Başlıyor

İBB şirketi KİPTAŞ tarafından yapımı tamamlanan Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesinde daire teslim süreci başlıyor. Bin 513 hak sahibinin bulunduğu projede, 8 Haziran Pazartesi günü itibariyle daireler sahiplerine kavuşuyor. Proje alanında gerçekleşecek törende, ilk aileye dairesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından teslim edilecek. Silivri 3. Etap Konutları daire belirleme kura çekilişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 22 Mayıs Cuma günü canlı yayında noter huzurunda yapılmıştı.

TESLİM PROGRAMI TİTİZLİKLE HAZIRLANDI



Daire teslimleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında titizlikle yürütülüyor. Aileleri sağlıklı günlerde evlerine kavuşturmak için büyük özen gösteren KİPTAŞ yönetimi, salgın riskine yönelik tüm tedbirleri alarak detaylı bir program hazırladı. Teslim programı ve uyulması gereken kurallar hak sahiplerine bildirildi.SİLİVRİ 3. ETAP SOSYAL KONUTLARISilivri 3. Etap Sosyal Konutları, Silivri ilçesi Alipaşa mahallesinde E5 karayolu ve TEM otoyoluna 5 dakikalık mesafede bulunuyor. Projede, bin 447 adet 2+1 daire, 66 adet 3+1 daire ayrıca 26 derslik, 4 laboratuvardan oluşan ilköğretim okulu, 300 kişilik cami, sağlık merkezi ve 7 ticari birim yer alıyor.Pandemi sürecinde ödeme güçlüğü yaşayabilecek Silivri 3. Etap hak sahipleri için Nisan ve Mayıs taksitleri iki ay ertelenmiş, Mayıs ayındaki ara ödeme ise Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında dört eşit taksitte ödenecek şekilde düzenlenmişti.