Yazıcı Yapı’dan Yeni konut kredi paketine tam destek

Kamu bankalarının yeni destek paketi kapsamında konut kredi faizlerini düşürmesiyle gayrimenkul sektörü yeniden hareketlenmeye başlıyor. Kampanyaya Yazıcı Yapı, Silivri’nin en çok prim yapan bölgesi Yeni Mahalle’de, kendine has, özgün mimarisi ile, her detayı teknik kadrosu tarafından özenle ve çağımızın ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış bir biçimde hayata geçirilen,2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle ile destek oluyor. Firma vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları fırsatlar sunuyor.

YUVA Konutları’nda ilk sene taksitsiz ve ara ödemesiz ev sahibi olacak konut alıcıları, kamu bankaları tarafından açıklanan yeni destek kredisi ile evini alıp taksitleri ödemeye tam bir yıl sonra başlıyor. Açıklanan paket kapsamında kişi başına verilecek kredi miktarı azami 750 bin TL olarak uygulanacak. Yazıcı Yapı’nın uyguladığı özel indirimlerle satışa sunulan tüm YUVA Konutlarında, yüzde 20 peşinat dahilinde ilk 12 ay ödeme yapılmayacak. 13’üncü aydan itibaren kalan yüzde 80’lik kısma ise yüzde 0.64 faizle 180 ay vade uygulanacak.

Kampanyanın hem ev hayali kuran vatandaşlara hem de yatırımcıya moral vereceğini belirten Yazıcı Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kemalettin Yazıcı, açıklamasında;“Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgınıyla geçirdiğimiz süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörümüz de olumsuz etkilendi. Bu süreçle birlikte genel ekonominin tamamında aşağı yukarı 3 aylık bir durma hali oldu tabi. Bu bizim sektörümüze de tam manasıyla yansımış vaziyette. Geçen süre ciddi bir iş kaybına sebep oldu. Fakat bu dönemin önemli bir artısı aslında yıllardır sektör olarak anlattığımız konforlu yaşam alanları, çevre düzenlemelerinin, uzmanlıkla tasarlanan balkonların, terasların, geniş bahçelerin, ev içi çok fonksiyonlu kullanım alanları gibi hususların ne kadar hayati olduğunun da hep beraber evlerimizde kaldığımız süre boyunca tecrübe edilmesi oldu. Bir anlamda var olan bir ihtiyaçlar dizisi insanlar tarafından tecrübe ile fark edilmiş oldu. İnsanlar ev ile ilgili ihtiyaçlarını evinin nasıl olması gerektiğini daha fazla sorgulamaya başladı, böylece aslında birikmiş daha rafine bir talep oluştu. Şimdi konuttaki yeni destek kredisi ile bu ertelenmiş talebin sektörümüze ivme katacağına inanıyorum. Kampanya dahilinde biz de Yazıcı Yapı olarak uygulamaya koyduğumuz oldukça avantajlı bir ödeme planı hazırladık. Özellikle sıfır ve birinci el konutlar için avantajlı olan kampanyamız kapsamında 15 yıla varan ve 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 vade imkanı sunacağız” dedi

YUVA KONUTLARI HAKKINDA

“Düşlediğiniz YUVA’yı inşaa ediyoruz”

Yuva Konutları, Yazıcı Yapı tarafından, İstanbul / Silivri’nin en çok prim yapan bölgesi, Yeni Mahalle, Abdülhalik Renda sokak üzerinde, kendine has, özgün mimarisi ile, her detayı teknik kadrosu tarafından özenle ve çağımızın ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış bir biçimde hayata geçiriliyor.

Çağdaş mimarisinin yanında, hastane, alışveriş merkezi, okul, kamusal spor alanları ve eğitim merkezlerine yürüme mesafesi uzaklığında olması, projenin tercih edilmesinin önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Toplamda 76 adet 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tiplerinden oluşan projede, kapalı ve açık spor alanları, Türk hamamı (bay/bayan), sauna (bay/bayan), buhar banyosu (bay/bayan), açık ve kapalı çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet parkuru, kapalı otopark, oturma alanları ve temizliğinde kimyasal klor kullanılmayan, içinde tuzlu su bulunduğu için kullanıcılarında deniz tadında bir yüzme konforu sunan, tuz elektroliz sistemli çocuk ve yetişkinler için açık yüzme havuzu yer alıyor.

Çağımızın en büyük tartışma konularından biri olan enerjiyi israf etmeden, etkin kullanmak konusuna Yuva Konutları, yapımında kullanılan yüksek kaliteli yalıtım sistemleri ile kendi ölçeğinde cevap veriyor. Bu sayede yazın serin, kışın “sıcak bir Yuva” karşılıyor sakinlerini.

YAZICI YAPI HAKKINDA

YAZICI YAPI, 1990 yılından beri inşaat sektöründe, irili ufaklı birçok proje hayata geçirmiş olan bir inşaat firmasıdır. Firmamız, zamanla bünyesine kattığı teknik kadro, araç, donanım ve yılların verdiği deneyim sayesinde, yeni bir projecilik anlayışı ve vizyon kazanmış; sürekli, kullanıcılara daha iyisini verme gayreti içinde olmuştur.

Sektöründe iddialı olma prensibi ile yola çıkan firmamızın şimdiye kadar ürettiği projeler arasında, kişiye özel konut, villa, apartman, site, sanayi yapısı alanındaki çalışmaları ön plana çıkmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 16:52