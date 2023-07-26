Emma Meesseman 1 yıl daha Fenerbahçe'de

2022-2023 sezonunda Kadınlar EuroLeague, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası olmak üzere üç farklı organizasyonda MVP ödülüne layık görülen Emma Meesseman, 1 sezon daha Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonda şampiyonluklara önemli katkı veren Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

30 yaşındaki oyuncu, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Belçika ile şampiyonluğa ulaşırken turnuvanın da en değerli oyuncusu seçilmişti. Sarı-lacivertliler ile 2022-2023 sezonu EuroLeague ve lig şampiyonlukları yaşayan Emma Meesseman EuroLeague’de normal sezonun, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde de final serisinin en değerli oyuncusu oldu.