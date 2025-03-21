Emniyet 4 saat 15 dakika ifade veren İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Yaklaşık 4.5 saat süren sorguda İmamoğlu, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye’sine (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheli İstanbul Emniyeti’nde ifade verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde en son ifade veren Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 2 ayrı suçlamadan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesindeki Mali Suçlarlar Mücadele Şube polislerine verdiği ifade ortaya çıktı. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu’nun ifade işlemi 4 saat 15 dakika sürdü.

Soruşturma kapsamında ifade veren İmamoğlu’nun, emniyette kendisine yönetilen hemen hemen tüm sorulara "Soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

İfadede kendisine yöneltilen 3 ayrı gizli tanığın sorularına ve MASAK’ın ihale düzenleme ve alımı ile Kültür A.Ş’nin faaliyetlerine yönelik tuttuğu raporuna ilişkin de İmamoğlu’nun, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" dediği öğrenildi.

İki ayrı soruşturmada gözaltına alınan İmamoğlu’nun, terör dosyasından henüz ifade vermediği öğrenildi.